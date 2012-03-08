《中国报摘》--中国证券报3月9日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,健全完善新股发行制度和退市制度今年应该有重大的突破;白银期货今年有希望推出;对新股首日涨幅和换手率的限制,希望是暂时性和过渡性的措施.

* 其他:

--继深圳证交所后,上海证交所亦发布加强新股上市初期交易监管的通知,根据通知,新股上市首日出现盘中成交价较开盘价首次涨跌超10%、较开盘价涨跌20%以及盘中换手率超80%等情形,上海证交所可对其实施盘中临时停牌.

--工业和信息化部副部长苏波透露,在战略性新兴产业领域,由工信部牵头负责的四大新兴产业专项规划最快在两会后颁布实施.

--深圳证交所周四起完善新股上市首日盘中临时停牌制度,创业板新股博雅生物(300294.SZ)和蓝英装备(300293.SZ)在当天开盘半小时内换手率均超过50%,临时停牌至14:57;与近期创业板新股首日表现相比,这两只新股盘中波动明显减小,换手率下降.

--住房和城乡建设部部长姜伟新表示,限购令短期内不会有所微调和放松,今年的楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他指出,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.

--中国人民银行行长周小川表示,信贷资产证券化已经在试点,目前没有暂停,只不过步伐稳一点.

--国家税务总局副局长宋兰表示,税务部门目前正在研究调整小微企业的所得税减半征收标准,即由3万元人民币提升至10万元.

--农业部部长韩长赋表示,支持农业龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团;支持符合条件的国家重点农业龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市.

--全国人大代表、江苏证监局局长左红建议,加快制定《公司债券管理条例》,降低企业发行公司债券的门槛,加大公司债券品种的创新力度.

--全国政协经济委员会副主任、国家能源局原局长张国宝表示,国际油价虚高受到地缘政治和金融因素的影响,但主要还是因金融资本的炒作,去年中国为此多付出了近600亿美元.

--业内人士透露,今年债市有望推出多项创新举措,研究建立私募债券合格机构投资者制度,研究私募可转债产品;进一步丰富资产证券化内涵,研究应收账款证券化问题.

--针对媒体报导的广州禁止外籍人士及港澳台人士购买非居住物业,广州市国土资源和房屋管理局澄清表示,关于境外机构和个人购买商品房的问题,广州严格按照国家有关政策执行,未有任何政策上的调整.

--深发展(000001.SZ)公布收购平安银行后的首份年报,公司2011年实现营业收入296.43亿元,同比增长64.94%;实现净利润102.79亿元,同比增长64.55%,每股收益2.47元.

--山东黄金(600547.SS)公告称,以自有资金7.24亿元收购中宝矿业公司70%股权,一并将甘肃省西和县三个探矿权收入囊中,通过本次收购,山东黄金预期黄金资源量将增加3.26万千克(公斤)以上.

--工信部预计,上半年轻工业总产值仍将保持20%左右的增长速度,部分产品出口量将出现负增长,预计出口额增速将回落到10%左右.

--中国物流与采购联合会近期到上海市纳入"营业税改增值税"试点的物流企业进行调研,调研结果显示部分物流企业实际税负增加.

--国家能源局煤炭司权威人士透露,煤炭十二五(2011-2015年)规划或将在本月内正式发布,为了保障能源供给,十二五末煤炭供应需达到42亿吨,其中,国内煤炭供应40.5亿吨,净进口1.5亿吨.

--文化部与国家开发银行签署了《支持文化产业发展合作备忘录》,根据备忘录,国开行将加大对文化产业的支持力度,十二五期间向文化产业提供逾2,000亿元的融资总量支持.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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