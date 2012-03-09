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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:01 BJT

〔日本经济〕财相安住淳称,希望日本央行采取及时且适当的行动

路透东京3月9日电---日本财务大臣安住淳周五称,

* 盼日本央行采取适当行动,因日本经济春季可能面临一些明朗迹象

* 日本央行2月放宽政策已经对股汇市产生影响.(完)

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