〔中国个股〕光大银行称银监会批准其发行至多367亿元金融债及次级债

路透上海3月9日电---中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)周五公告称,中国银监会已批准其发行至多300亿元人民币金融债和不超过67亿元次级债.

公告显示,此次发行金融债所募集资金将全部用于发放小微企业贷款;次级债的募集资金将用于补充附属资本.上述发债计划尚需得到中国人民银行批准.

两位消息人士周二透露,光大银行近期将发行200亿元人民币五年期金融债,含固息和浮息两个品种,后者利率基准为一年期定期存款.该期债并附有100亿元的超额增发权,因此最大发行量可达到300亿元.[ID:nSB2017003]

光大银行<董事长唐双宁周四表示,在香港上市一事已获监管部门批准,目前正等待合适时机赴港IPO.[ID:nSB2021459]

光大银行周四收报3.02元,过去一个月微跌0.66%.(完)