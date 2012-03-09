〔中国个股〕光大银行称银监会批准其发行至多367亿元金融债及次级债

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)周五公告称,中国银监会已批准其发行至多300亿元人民币金融债和不超过67亿元次级债.
公告显示,此次发行金融债所募集资金将全部用于发放小微企业贷款;次级债的募集资金将用于补充附属资本.上述发债计划尚需得到中国人民银行批准.
两位消息人士周二透露,光大银行近期将发行200亿元人民币五年期金融债,含固息和浮息两个品种,后者利率基准为一年期定期存款.该期债并附有100亿元的超额增发权,因此最大发行量可达到300亿元.[ID:nSB2017003]
光大银行<董事长唐双宁周四表示,在香港上市一事已获监管部门批准,目前正等待合适时机赴港IPO.[ID:nSB2021459]
光大银行周四收报3.02元,过去一个月微跌0.66%.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。