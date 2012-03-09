《中国报摘》--金融时报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--十一届全国人大五次会议举行第二次全体会议,就刑事诉讼法修正案草案、十二届全国人大代笔名额和选举问题的决定草案等提请审议。
* 其他:
--中国保监会要求,进一步完善商业车险条款费率管理制度,逐步建立市场化导向的条款费率形成机制,强化保险公司在条款费率拟订、执行中的主体作用和责任.有条件允许险企自主确定商业车险费率.
--文化部与国家开发银行[CHDB.UL]签署支持文化产业发展合作备忘录,双方将以文化部的政府组织协调优势与国开行的开发性金融优势、"投资、贷款、债券、租赁、证券"全方位金融服务手段相结合,培育重点骨干文化企业.(完)
--整理 谢衡; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。