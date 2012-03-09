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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报3月9日

* 头版头条:

--十一届全国人大五次会议举行第二次全体会议,就刑事诉讼法修正案草案、十二届全国人大代笔名额和选举问题的决定草案等提请审议。

* 其他:

--中国保监会要求,进一步完善商业车险条款费率管理制度,逐步建立市场化导向的条款费率形成机制,强化保险公司在条款费率拟订、执行中的主体作用和责任.有条件允许险企自主确定商业车险费率.

--文化部与国家开发银行[CHDB.UL]签署支持文化产业发展合作备忘录,双方将以文化部的政府组织协调优势与国开行的开发性金融优势、"投资、贷款、债券、租赁、证券"全方位金融服务手段相结合,培育重点骨干文化企业.(完)

--整理 谢衡; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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