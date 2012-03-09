《中国已公布新股发行上市日程表》--3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/9 深 聚飞光电 300303 2,046 25.00 27.53 国金证券 3/14 3/12 深 长方照明 300301 *2,700 *20.00 *32.79 国信证券 3/15 3/13 深 同有科技 300302 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/16 3/13 深 云意电气 300304 不超过2,500 -- -- 广发证券 3/16 3/14 深 德联集团 002666 不超过4,000 -- -- 国信证券 3/19 3/15 深 首航节能 002665 3,335 -- -- 中信证券 3/20 *3/19 深 裕兴股份 300305 不超过2,000 -- -- 东海证券 3/22 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/9 沪 中国交建 (601800.SS) 83,716.15 5.40 10.43 中银国际 国泰君安 3/9 深 雪迪龙 (002658.SZ) 2,750.4 20.51 35.98 民生证券 3/9 深 中泰桥梁 (002659.SZ) 3,120 10.10 21.49 平安证券 3/9 深 京威股份 (002662.SZ) 6,000 20.00 19.61 国信证券 -- 深 三六五网 300295 -- 34.00 25.19 国信证券 -- 深 利亚德 300296 -- 16.00 31.37 中信建投 -- 深 蓝盾股份 300297 -- 16.00 32.65 广发证券 -- 深 克明面业 002661 -- 21.00 28.77 华泰联合 -- 深 信质电机 002664 -- 16.00 28.07 海通证券 -- 深 三诺生物 300298 -- 29.00 29.32 中信证券 3/9 -- 深 普邦园林 002663 -- 30.00 31.25 广发证券 3/9 -- 深 汉鼎股份 300300 -- 18.00 37.50 国信证券 3/12 -- 深 茂硕电源 002660 -- 18.50 34.91 民生证券 3/12 -- 深 富春通信 300299 -- 16.00 34.70 国元证券 3/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。