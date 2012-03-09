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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:22 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月9日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    3/9       深   聚飞光电   300303         2,046       25.00        27.53     国金证券  3/14
    3/12      深   长方照明   300301        *2,700      *20.00       *32.79     国信证券  3/15
    3/13      深   同有科技   300302   不超过1,500        --           --       平安证券  3/16
    3/13      深   云意电气   300304   不超过2,500        --           --       广发证券  3/16 
    3/14      深   德联集团   002666   不超过4,000        --           --       国信证券  3/19
    3/15      深   首航节能   002665         3,335        --           --       中信证券  3/20
   *3/19      深   裕兴股份   300305   不超过2,000        --           --       东海证券  3/22
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   3/9    沪   中国交建 (601800.SS)     83,716.15       5.40        10.43      中银国际  
                                                                               国泰君安   
   3/9    深   雪迪龙   (002658.SZ)      2,750.4        20.51        35.98     民生证券
   3/9    深   中泰桥梁 (002659.SZ)       3,120         10.10        21.49     平安证券  
   3/9    深   京威股份 (002662.SZ)       6,000         20.00        19.61     国信证券  
   --     深   三六五网    300295          --           34.00        25.19     国信证券       
   --     深   利亚德      300296          --           16.00        31.37     中信建投  
   --     深   蓝盾股份    300297          --           16.00        32.65     广发证券   
   --     深   克明面业    002661          --           21.00        28.77     华泰联合  
   --     深   信质电机    002664          --           16.00        28.07     海通证券  
   --     深   三诺生物    300298          --           29.00        29.32     中信证券  3/9 
   --     深   普邦园林    002663          --           30.00        31.25     广发证券  3/9
   --     深   汉鼎股份    300300          --           18.00        37.50     国信证券  3/12
   --     深   茂硕电源    002660          --           18.50        34.91     民生证券  3/12  
   --     深   富春通信    300299          --           16.00        34.70     国元证券  3/13  

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 丁淑琴

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