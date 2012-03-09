〔中港个股〕中国铝业提出融资新方案,增发至多12.5亿A股筹资80亿元

路透上海3月9日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周五公布新的融资方案,拟定向增发不超过12.5亿A股,募集资金不超过80亿元人民币.

公告还指出,因受全球经济环境变化影响,公司股价大幅下挫,董事会决定终止去年1月公布的定向增发融资方案.旧方案为增发至多10亿A股,募资不超过90亿元.

新方案中的募集资金投向并未变化,仍将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金,共需资金100.22亿元,募集资金不足部分由公司自筹解决.达产后公司将年均增加150万吨氧化铝产能.

这已是2007年中国铝业通过换股合并在A股上市以来提出的第三个融资计划,2009年公司提出增发不超过10亿股,募资至多100亿元,因公司股价下滑,未能实施;2011年1月融资计划失败亦是因股价低迷.

中国铝业此前已预计2011年净利同比减少50%以上,因受铝价大幅下跌,以及电价上涨加大了成本压力.而公司去年第四季度,更录得经营亏损.[ID:nSH0094807]

中国铝业A股周四收报7.34元,过去一个月累计上涨1.38%.(完)