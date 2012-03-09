〔中港个股〕中国铝业提出融资新方案,增发至多12.5亿A股筹资80亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周五公布新的融资方案,拟定向增发不超过12.5亿A股,募集资金不超过80亿元人民币.
公告还指出,因受全球经济环境变化影响,公司股价大幅下挫,董事会决定终止去年1月公布的定向增发融资方案.旧方案为增发至多10亿A股,募资不超过90亿元.
新方案中的募集资金投向并未变化,仍将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金,共需资金100.22亿元,募集资金不足部分由公司自筹解决.达产后公司将年均增加150万吨氧化铝产能.
这已是2007年中国铝业通过换股合并在A股上市以来提出的第三个融资计划,2009年公司提出增发不超过10亿股,募资至多100亿元,因公司股价下滑,未能实施;2011年1月融资计划失败亦是因股价低迷.
中国铝业此前已预计2011年净利同比减少50%以上,因受铝价大幅下跌,以及电价上涨加大了成本压力.而公司去年第四季度,更录得经营亏损.[ID:nSH0094807]
中国铝业A股周四收报7.34元,过去一个月累计上涨1.38%.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。