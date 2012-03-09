《全球重要经济事件一览表》--3月9日-3月16日

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3月9日(五)

伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.

布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.

罗马--国际货币及金融系统改革会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)将出席.(1700)

里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".

弗吉尼亚州普林斯乔治郡--美国总统奥巴马举行经济相关活动.

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)管理委员会成员柯恩在比利时金融管理局举行的活动上发表开场演讲(1145).

纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)

巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会发表演说.(1930)

3月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

芬兰赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁和前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在有关欧洲未来的研讨会上发表讲话(1045).

布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)启动匈牙利经济调查.

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)

巴黎--法国财政经济部长巴胡安和德国财政部长朔伊布勒参加"如何摆脱危机和恢复经济成长?"的会议(1630).

田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)

华盛顿--美国商务部主管国际贸易事务的次长Francisco Sanchez以"不断改变的美国贸易局势"为题发表演说,内容包括出口计划,以及美国最近与哥伦比亚、巴拿马、韩国的贸易协定.(1630)

3月14日(三)

东京--日本央行公布月度报告.

东京--日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所举行的欧元区危机会议上作主旨演讲.

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会召开利率会议.

纳什维尔--(邀请)美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国独立社区银行家协会(ICBA) 2012年全国大会上发表讲话(1400).

华盛顿--世界银行举办经济暨政治转型中东和北非地区论坛(1700).

3月15日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

首尔/华盛顿--韩国及美国自由贸易协定开始生效.

悉尼--澳洲央行公布公报(0030).

苏黎世--瑞士央行公布季度货币政策评估报告(0830).

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹自由大学(VU Amsterdam University)发表演讲(1300).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁举行记者会,主题为货币政策及全球经济(0900).

卢森堡--卢森堡央行公布公报.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在MNSI举办的活动中发表主题演说.

东京--日本央行公布2月13-14日货币政策会议记录(2350).

3月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在欧洲一体化研讨班上发表讲话(1200).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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