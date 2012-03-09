〔中国个股〕国电电力宁东自备热电厂以及两个水电项目获发改委批准

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周五公告称,宁夏国电英力特宁东自备热电厂新建项目以及两个水电站项目获得发改委核准.
刊登在上海证券交易所的公告显示,宁东自备热电厂建设2台33万千瓦国产燃煤空冷热电机组,配套建设热网工程.项目投产后,形成约660吨/时和420万平方米供暖能力,工程动态总投资约28.9亿元人民币.
同时,公司四川省大渡河枕头坝一级水电站项目、大渡河沙坪二级水电站项目也获得发改委核准.枕头坝水电站安装四台18万千瓦水轮发电机组,总装机容量72万千瓦.工程动态总投资85.74亿元,资本金占总投资的20%,为17.15亿元.
沙坪水电站安装六台5.8万千瓦水轮发电机组,总装机容量34.8万千瓦.工程动态总投资52.84亿元,资本金占总投资的20%,为10.57亿元.
国电电力周四收报2.72元,最近三个月累计涨8.8%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。