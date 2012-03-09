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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:20 BJT

〔中国个股〕国电电力宁东自备热电厂以及两个水电项目获发改委批准

路透上海3月9日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周五公告称,宁夏国电英力特宁东自备热电厂新建项目以及两个水电站项目获得发改委核准.

刊登在上海证券交易所的公告显示,宁东自备热电厂建设2台33万千瓦国产燃煤空冷热电机组,配套建设热网工程.项目投产后,形成约660吨/时和420万平方米供暖能力,工程动态总投资约28.9亿元人民币.

同时,公司四川省大渡河枕头坝一级水电站项目、大渡河沙坪二级水电站项目也获得发改委核准.枕头坝水电站安装四台18万千瓦水轮发电机组,总装机容量72万千瓦.工程动态总投资85.74亿元,资本金占总投资的20%,为17.15亿元.

沙坪水电站安装六台5.8万千瓦水轮发电机组,总装机容量34.8万千瓦.工程动态总投资52.84亿元,资本金占总投资的20%,为10.57亿元.

国电电力周四收报2.72元,最近三个月累计涨8.8%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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