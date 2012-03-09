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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:19 BJT

〔日本股市〕盘初攀升1.5%,创七个月新高

路透东京3月9日电---日本股市日经指数周五盘初攀升1.5%,创七个月新高,此前希腊换债计划似乎获得民间债权人的足够支持,此为该国获得国际救助以避免违约的关键.

日圆趋疲亦提振日本出口类股.

日经指数.N225上升140.88点,报9,909.84点,进一步接近10,000关卡;东证股价指数.TOPX涨1.2%至846.10点.

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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