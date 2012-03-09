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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:21 BJT

〔中港个股〕中兴通讯拟发行不超过60亿元公司债,期限至多五年

路透上海3月9日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周五公告称,拟申请公开发行不超过60亿元人民币公司债券,相关议案已获得董事会议通过.

刊登在深圳证券交易所的公告称,公司董事会议已审议通过发债决议,将面向A股股东配售,债券期限不超过五年.

发行债券主要用于偿还银行贷款、调整债务结构或补充公司营运资金.

公告显示,本次发行债券的具体规模、分期方式、具体配售安排、具体期限构成、票面利率以及具体用途等,还需要提请股东大会授权董事会根据市场状况和相关规定确定.

中兴通讯A股周四收报16.87元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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