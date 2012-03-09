〔中港个股〕中兴通讯拟发行不超过60亿元公司债,期限至多五年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周五公告称,拟申请公开发行不超过60亿元人民币公司债券,相关议案已获得董事会议通过.
刊登在深圳证券交易所的公告称,公司董事会议已审议通过发债决议,将面向A股股东配售,债券期限不超过五年.
发行债券主要用于偿还银行贷款、调整债务结构或补充公司营运资金.
公告显示,本次发行债券的具体规模、分期方式、具体配售安排、具体期限构成、票面利率以及具体用途等,还需要提请股东大会授权董事会根据市场状况和相关规定确定.
中兴通讯A股周四收报16.87元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。