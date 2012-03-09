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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:26 BJT

〔韩国股市〕受全球股市涨势带动开盘上扬,造船类股涨幅居前

路透首尔3月9日电---韩国股市周五开盘上扬,受全球股市上涨提振,此前希腊债券交换计划得到绝大多数民间债权人的接受,缓解了违约忧虑.

造船类股涨幅居前,大宇造船(042660.KS)上涨2.29%,该公司周四晚宣布,其已获得一份价值20亿美元的船只订单.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11扬升0.89%至2,018.62点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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