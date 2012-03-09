《新兴市场重要经济事件预告》--3月9日-3月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月9日(五)
布宜诺斯艾利斯--南方共同市场成员国及智利、秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉的央行总裁举行会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).
巴斯特尔--东加勒比央行召开银行委员会会议.
马普托--莫桑比克央行货币政策委员会会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布议息会议记录.
纽约--秘鲁财政部长Miguel Castilla访问美国.
3月10日(六)
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
内罗毕--国际货币基金组织(IMF)代表团在肯尼亚召开新闻发布会(1330).
布拉格--捷克2012-2014年经济成长Zofinske论坛,捷克央行总裁Miroslav Singer和捷克总理Petr Necas出席(1200).
巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会上发表讲话(1930).
3月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)公布匈牙利经济调查报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).
布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
3月14日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).
华盛顿--世界银行就经济和政治转型举办中东和北非地区论坛.
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).
印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.
新德里--印度政府公布2011/12年度经济调查.
首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.
里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).
3月16日(五)
新德里--印度财政部长慕克吉公布2012/13年度财政预算.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).
蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。