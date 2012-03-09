《新兴市场重要经济事件预告》--3月9日-3月16日

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3月9日(五)

布宜诺斯艾利斯--南方共同市场成员国及智利、秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉的央行总裁举行会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).

巴斯特尔--东加勒比央行召开银行委员会会议.

马普托--莫桑比克央行货币政策委员会会议.

波哥大--哥伦比亚央行公布议息会议记录.

纽约--秘鲁财政部长Miguel Castilla访问美国.

3月10日(六)

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

内罗毕--国际货币基金组织(IMF)代表团在肯尼亚召开新闻发布会(1330).

布拉格--捷克2012-2014年经济成长Zofinske论坛,捷克央行总裁Miroslav Singer和捷克总理Petr Necas出席(1200).

巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会上发表讲话(1930).

3月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)公布匈牙利经济调查报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).

布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.

3月14日(三)

布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).

华盛顿--世界银行就经济和政治转型举办中东和北非地区论坛.

3月15日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).

印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.

新德里--印度政府公布2011/12年度经济调查.

首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.

里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.

圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).

3月16日(五)

新德里--印度财政部长慕克吉公布2012/13年度财政预算.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).

蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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