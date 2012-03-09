《中国债券市场每日交易备忘》--3月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多150亿元人民币一年期金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.63% 进出口银行至多200亿五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.85% 进出口银行至多200亿七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.93% 招商银行( 3968.HK )( 600036.SS )至多200亿元五年固/浮金融债簿记建档(主体评级AAA),中金和中信证券主承 宝钢金属7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 上港集团( 600018.SS )14亿元三年期投资人选择权(2+1)中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和进出口行主承 新汶矿业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 镇江城投8亿元一年期短融041259012,票面利率5.98% 广西北部湾港务集团5亿元一年期短融041252007,票面利率5.77% 沁和能源集团5亿元一年期短融041265005,票面利率7.09% 天津海泰控股8亿元五年期中票1282051,票面利率5.53% 百联集团15亿元三年期中票1282050,票面利率5.36% 中国机械工业集团16亿元五年期中票1282052,票面利率4.86% 中国核电15亿元五年期中票1282054,票面利率4.86% 北大方正集团20亿元七年期中票1282053,票面利率6.00% 铁道部150亿元五年期中票1282049,票面利率4.65% 国开行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)120210,基本利差0.72% 鄂尔多斯东胜城投20亿元六年期固息债1280024,票面利率8.40% 漳州路桥11亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280026,票面利率8.20% 葫芦岛市投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280027,票面利率8.47% 镇江新区开发总公司16亿元七年期固息债1280028,票面利率8.16% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行300亿元五年期固息债120402,票面利率3.87% 深基地B( 200053.SZ )4亿元五年期中票 联创光电( 600363.SS )2亿元一年期短融 京能热电( 600578.SS )3亿元一年期短融 长江三峡集团70亿元七年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101012到期兑付,参考收益率2.9972% 央行60亿元三个月期央票1101095到期兑付,参考收益率3.1618% 烟台万华( 600309.SS )4.5亿元一年期短融1181092到期兑付,票面利率4.59% 广西玉柴股份( CYD.N )10亿元一年期短融1181097到期兑付,票面利率4.59% 长春城开12亿元七年期固息债098020付息,票面利率6.08% 南方航空集团3亿元五年期中票0982020付息,票面利率4.10% 银川城投15亿元七年期固息债1080028付息,票面利率6.28% 阜阳城投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080029付息,票面利率6.18% 佳木斯城投10亿元七年期固息债1080030付息,票面利率7.88% 南昌红谷滩城投8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080031付息,票面利率6.90% 天津保税区控股集团20亿元五年期中票1082028付息,票面利率5.15% 酒泉钢铁集团45亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082029付息,基本利差1.65% 国开行150亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)110236付息,基本利差-0.20% 国开行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110237付息,基本利差0.80% 石家庄城投集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180055付息,票面利率6.55% 无锡市政公用产业集团6亿元五年期中票1182056付息,票面利率5.81% 中国建筑( 601668.SS )60亿元七年期中票1182057付息,票面利率5.65% 华侨城集团14亿元五年期中票1182058付息,票面利率5.36% 中国电子科技集团6亿元三年期中票1182059付息,票面利率4.82% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --业内人士透露,今年债市有望推出多项创新举措,研究建立私募债券合格机构投资者制度, 研究私募可转债产品;进一步丰富资产证券化内涵,研究应收账款证券化问题. --中国人民银行行长周小川表示,信贷资产证券化已经在试点,目前没有暂停,只不过步伐稳 一点. 国家统计局今日公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%) 1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%) 2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%) 2月工业增加值 (2011年12月12.8%) 2月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关3/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/曲伟治