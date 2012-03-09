《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日(I)

**上海证券报**

--中国人民银行副行长刘士余表示,目前货币政策承载的任务不断多元化,在防止经济过热、抑制通货膨胀上的任务还是相当重,同时又要兼顾就业.

--财政部新闻发言人、办公厅主任戴柏华表示,将继续通过提高财政补助规模、扶持农业生产和减免流通环节税负等方式,缓解物价上涨压力.

--国电电力(600795.SS)公告称,宁夏国电英力特宁东自备热电厂新建项目以及两个水电站项目获得发改委核准,总投资逾160亿元人民币.

--继券商、公募基金、信托公司后,保险资金亦有望加入试水股指期货的机构队伍,一位保险机构人士透露,监管部门近期已就此问题向大型保险机构高层吹风,示意其做好试水股指期货的准备工作,但目前没有明确时间表.

--保监会发布《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》,通知要求进一步完善商业车险条款费率管理制度,逐步建立市场化导向的条款费率形成机制,保监会允许保险公司拟订商业车险费率,原则上预定附加费用率不得超过35%.

**人民日报**

--财政部新闻发言人戴柏华称,将出台支持农村饮水安全工程建设、运营的税收政策.出台支持校车运营、中小学食堂的税收优惠政策.

--广东省环保厅称,即日起正式对外发布珠三角地区PM2.5的监测数据,数据将每隔一小时更新.珠三角成为中国首个按照新《环境空气质量标准》公布监测指标并评价空气质量的城市群.

**21世纪经济报 道**

--一接近监管层的权威人士透露,银监会将有条件下放农村信用社改制组建农村商业银行的行政许可权限;但同时将收紧农商行设立异地分支机构的审批权限.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/谢衡; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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