〔国际金融〕美国财长称,人民币扩大使用范围不会对美元带来风险

路透达拉斯3月8日电---美国财政部长盖特纳周四表示,中国鼓励其他新兴市场经济体在国际贸易中更多地使用人民币,这不会对美元带来风险.

"你现在看到中国所做的事情,就是逐步解除对其他国家使用其货币(人民币)的能力极为严格的控制,"盖特纳在达拉斯地区商会的活动中称.

"随着时间的推移,这将意味着人民币扩大使用范围,这对美国而言是件好事,也意味着人民币将必须反映市场力量...所以我认为,这些改革不会给美元带来风险,"他说.

据金融时报报导,中国计划向其他主要新兴金砖国家(BRICS)提供人民币贷款,以促进主要新兴市场国家间的贸易,并推动人民币的使用.金砖国家包括中国、俄罗斯、南非、巴西和印度.[ID:nSB2021019]

盖特纳称,他不太相信人民币能很快成为世界货币.

"我认为不会.我不知道,或许在很久以后,当我们都离开人世的时候,才有这种可能,"盖特纳说道.

但他补充道,中国经济由出口带动向更依赖内需转变,是中国人民币"兑美元升值"的部分原因.(完)