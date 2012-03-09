〔中国证券）上证所出台新规遏制爆炒新股,换手率80%将立即遭遇停牌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---上海证券交易所昨日颁布新规称,将加强首次公开发行股票的交易监管工作,防控新股炒作,沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟,比此前深市停牌新规略宽一些.
刊登在上海交易所的通知显示,新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,当天仅停牌一次,停牌持续时间为30分钟,停牌时间达到或超过14点55分的,当天14点55分复牌.
盘中成交价格较当天开盘价上涨或下跌20%以上或盘中换手率达到80%以上,停牌时间持续到当天14点55分.
与此同时,上证所将重点监控异常交易行为.对情节严重的交易账户,给予限制账户交易的纪律处分,并计入诚信档案;对情节特别严重的,将上报证监会查处.
深交所3月7日晚也发布新规,当股票上市首日出现"盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%"以及"盘中换手率达到或超过50%"两种情形之一的,就可以对其实施临时停牌到下午2点57分.[ID:nSB2020873]
上海证券报周五援引证监会主席郭树清表示,深交所临时停牌措施是对投资者的提醒和保护,也是提倡大家自觉规避风险,希望这一措施是"是暂时性的、过渡性的".(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。