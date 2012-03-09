〔中国央行〕货币政策在抑制通胀上任务仍重,同时还要兼顾就业--副行长

路透上海3月9日电---中国人民银行副行长刘士余表示,目前货币政策承载的任务不断多元化,在防止经济过热、抑制通货膨胀上的任务还是相当重,同时又要兼顾就业.

上海证券报周五引述刘士余指出,目前央行的货币政策和经济总量增长、经济结构调整这些矛盾结合在一起,越来越复杂;过去货币政策就是单一目标,即保持币值稳定,后来加上促进经济增长这一目标,现在又要加上促进就业、维持收支平衡、地区发展等.

他透露,中国是人口大国,发展的任务很重,就业是立身之本,也是货币政策必须考虑的问题。而考虑就业的着力点就在于,通过货币政策操作下的信贷政策和产业政策的配合,促进中小企业的发展.

中国今年居民消费价格指数(CPI)目标为涨幅控制在4%左右,去年全年增幅为5.4%.中国CPI同比涨幅在去年7月触及6.5%的三年高点后一路下滑,但2012年1月,受春节因素影响反弹至4.5%.

刘士余还谈到,当前央行面临一个困惑,即政策和市场之间的冲突.央行货币政策的操作、实施和商业银行自主经营之间还有一些矛盾.

他表示,依法行政的政府和依法经营的商业机构之间,留给央行做窗口指导的空间不大.在这种情况下,央行也在努力探索.(完)