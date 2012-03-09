〔美国政经〕众议院通过扶助小企业法案,展现出大选年罕见的团结

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿3月8日电---美国众议院周四以压倒性的投票结果通过议案,降低小企业筹资以及最终增雇人手的难度,展现出大选年中罕见的团结.小企业是美国经济发展的动力来源.
由于失业率一直徘徊在8%以上,民主党和共和党都急于在11月6日选举前向选民展示,他们在尝试创造就业.不过该议案的通过,仍与先前两党间僵持不下的局面形成强烈反差.党派之争在近几个月曾阻碍影响更大的就业创造议案获得通过.
目前还不清楚,共和党提出的这项"帮助小企业起飞(就业)法"到底能创造多少就业岗位.众议院民主党领袖佩洛西认为该议案不会对经济带来很大影响.
"虽然我认为该议案会有正面效果,但并不能代替我们所需要的就业法案."她说.
该议案以390票对3票的结果在众议院过关,将放宽美国证券交易委员会(SEC)的部分规定,以便令小企业和新成立企业更容易地筹集资本并促进聘雇活动.其中一项措施将令企业吸引民间投资的难度降低,而另一项措施则可放宽企业在进行首次公开招股(IPO)时,对其须提交的相关文件的要求.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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