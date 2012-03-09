〔美国政经〕众议院通过扶助小企业法案,展现出大选年罕见的团结

路透华盛顿3月8日电---美国众议院周四以压倒性的投票结果通过议案,降低小企业筹资以及最终增雇人手的难度,展现出大选年中罕见的团结.小企业是美国经济发展的动力来源.

由于失业率一直徘徊在8%以上,民主党和共和党都急于在11月6日选举前向选民展示,他们在尝试创造就业.不过该议案的通过,仍与先前两党间僵持不下的局面形成强烈反差.党派之争在近几个月曾阻碍影响更大的就业创造议案获得通过.

目前还不清楚,共和党提出的这项"帮助小企业起飞(就业)法"到底能创造多少就业岗位.众议院民主党领袖佩洛西认为该议案不会对经济带来很大影响.

"虽然我认为该议案会有正面效果,但并不能代替我们所需要的就业法案."她说.

该议案以390票对3票的结果在众议院过关,将放宽美国证券交易委员会(SEC)的部分规定,以便令小企业和新成立企业更容易地筹集资本并促进聘雇活动.其中一项措施将令企业吸引民间投资的难度降低,而另一项措施则可放宽企业在进行首次公开招股(IPO)时,对其须提交的相关文件的要求.(完)