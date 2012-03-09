〔中国经济〕誓言推进广东改革,深圳前海新区金融支持政策很快出台--省长

* 广东省长誓言推进改革,先从行政审批制度突破

* 深圳前海新区金融支持政策很快出台

* 广东优先发展现代服务业,促进粤港澳服务贸易自由化

路透北京3月9日电---曾经是中国改革开放最前沿的广东省,有意再担当新一轮改革的领头羊.广东省省长朱小丹周五表示,将通过行政审批制度的改革作为突破口,进一步全面深化行政体制改革.

他在两会期间(全国政协和人大)举行的新闻发布会上提到,广东优先发展现代服务业,深圳前海新区金融支持政策很快出台,同时大力促进粤港澳服务贸易自由化.

"我们这次下了决心,必须把这项改革实质性地向前推进.目的是要拔除那些过去存在的小团体以及官员个人随意甚至是随心所欲支配公共资源,甚至不惜损害人民群众利益的这样一种行政的弊端.我们的目的是要通过改革真正形成能够防范政府公权力蜕变的有效的机制."朱小丹称.

他提到,现在改革进入深水区,改革最大的阻力毫无疑问是来自多年高速增长过程当中形成的既得利益格局.而政府自身的改革就是行政审批制度改革和政府职能转变,最大阻力也来自政府内部,包括那些逐步固化的部门权力利益格局.

他指出,改革行政审批制度是排除行政体制改革最大阻力的一个突破口,"我们要通过这项改革达到一个最重要的目的,就是要形成政府内决策权、执行权和监督权的相互制约和相互协调,这是我们改革最终的目的."

参加本届两会的政协委员们对改革迟滞批评声不绝于耳,而中国总理温家宝在本届政府工作报告中年到"改革"一词了近70次,昭显出改革的迫切[ID:nSB2017681].

朱小丹毫不讳言地提到去年广东发生的乌坎事件,指出教训很深刻,如果不健全基层管理体制,这方面的改革不到位,"恐怕不止一个乌坎,还会出现新的问题."

**现代服务优先,深圳前海新区政策很快出台**

谈到广东省的发展,朱小丹指出,广东省明确提出优先发展现代服务业,并出台服务业发展"十二五"规划纲要,重点发展金融保险、现代物流、信息服务、科技服务、商务会展、文化创意、服务外包、现代旅游、健康服务等现代服务业.

同时深化粤港澳台合作和对外交流合作,深入实施CEPA和服务业开放先行先试政策,促进粤港澳服务贸易自由化,加快建设广州南沙粤港澳合作综合示范区和深圳前海、珠海横琴粤港澳服务业合作示范区.

他提到,深圳前海金融试验区的政策预计很快会出台,该试验区将以金融服务业为主.

广东省政府工作报告中也明确提出,今年将推进金融、科技、产业融合发展,并以高新区为重点加快科技金融创新试点,完善创新创业投融资服务体系,扩大知识产权质押融资试点,完善融资担保体系,力争广东省国家级高新区开展"新三板"扩容试点.

此前有国内媒体提到,深圳将争取国家支持在前海新区开展以跨境人民币业务为重点的金融创新合作，适当降低金融机构在前海新区开展人民币业务的门槛，支持设立前海银行、商品期货交易所、保险交易所、跨境黄金场外交易市场、银行业金融工具交易中心和国际再担保、再保险交易中心等.

广东省2011年全省GDP比上年增长10%;今年确定的目标为增长8.5%.(完)

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