〔美国个股〕艾克森美孚预计其今年油气产量较上年减少3%,股价收跌

路透纽约3月8日电---艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)表示,其2012年石油和天然气产量可能较上年下降3%,即便该公司增加支出用于几个大型新项目.其股价收低1.2%.

艾克森美孚周四对分析师称,尽管2012年产量料将下滑,但到2016年产量年平均增长率料为1-2%.

"产量(前景)当然令人失望,"Argus Research分析师Phil Weiss表示,而且美国天然气价格疲势仍对公司股价有"不断增加的负面"影响.

艾克森美孚是全球非政府控制的最大油气生产商.该公司2011年产量增加1%,至每日450万桶石油当量.同期该公司总共支出368亿美元,仅比未来五年计划每年支出的370亿美元略低.

艾克森美孚称,今年和2013年将启动九个大型项目,2014年将启动12个项目,这将帮助其在未来五年将日产量提高逾100万桶石油当量.

艾克森美孚执行长Rex Tillerson说,"行业处于高资本投资时期."他还说,新项目的支出可能打压公司今年的运用资本报酬率(ROCE),低于2011年的24%.(完)