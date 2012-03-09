〔美国个股〕艾克森美孚预计其今年油气产量较上年减少3%,股价收跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约3月8日电---艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)表示,其2012年石油和天然气产量可能较上年下降3%,即便该公司增加支出用于几个大型新项目.其股价收低1.2%.
艾克森美孚周四对分析师称,尽管2012年产量料将下滑,但到2016年产量年平均增长率料为1-2%.
"产量(前景)当然令人失望,"Argus Research分析师Phil Weiss表示,而且美国天然气价格疲势仍对公司股价有"不断增加的负面"影响.
艾克森美孚是全球非政府控制的最大油气生产商.该公司2011年产量增加1%,至每日450万桶石油当量.同期该公司总共支出368亿美元,仅比未来五年计划每年支出的370亿美元略低.
艾克森美孚称,今年和2013年将启动九个大型项目,2014年将启动12个项目,这将帮助其在未来五年将日产量提高逾100万桶石油当量.
艾克森美孚执行长Rex Tillerson说,"行业处于高资本投资时期."他还说,新项目的支出可能打压公司今年的运用资本报酬率(ROCE),低于2011年的24%.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。