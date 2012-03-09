〔中国房地产〕今年楼市调控不会放松,对房价下降有信心--住建部部长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国楼市调控正处在关键时期.住房和城乡建设部部长姜伟新最新表态,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他并称,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.
中国证券报周五并引述姜伟新指出,限购令短期内不会有所微调和放松.
姜伟新此前表示,按照现在的房价分析,特别是七、八个大城市的房价,如果继续上涨下去,将来泡沫很难处理.一旦泡沫破灭,对整个经济甚至对社会的影响都是非常大的.所以现在国内相关部门下定决心,让房价降下来.[ID:nSB2020933]
国务院总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]
中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。