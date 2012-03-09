〔中国房地产〕今年楼市调控不会放松,对房价下降有信心--住建部部长

路透上海3月9日电---中国楼市调控正处在关键时期.住房和城乡建设部部长姜伟新最新表态,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他并称,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.

中国证券报周五并引述姜伟新指出,限购令短期内不会有所微调和放松.

姜伟新此前表示,按照现在的房价分析,特别是七、八个大城市的房价,如果继续上涨下去,将来泡沫很难处理.一旦泡沫破灭,对整个经济甚至对社会的影响都是非常大的.所以现在国内相关部门下定决心,让房价降下来.[ID:nSB2020933]

国务院总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]

中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)