《中国股市盘前看点》--3月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局公布2月CPI和PPI等经济数据

--美国2月非农就业报告,1月国际贸易收支,1月趸售(批发)库存

**宏观经济和政策面**

--中国人民银行副行长刘士余表示,目前货币政策承载的任务不断多元化,在防止经济过热、抑制通货膨胀上的任务还是相当重,同时又要兼顾就业.[nSB2023573]

--上海证券交易所昨日颁布新规称,将加强首次公开发行股票的交易监管工作,防控新股炒作,沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟,比此前深市停牌新规略宽一些.[nSB2023569]

--深圳证券交易所理事长陈东征周四表示,针对将中小板和创业板公司再融资审核权下放至该交易所事宜,已达成初步共识.他并表示,支持城商行和农商行登陆资本市场.[nSB2021779]

**重点行业和公司**

--中国工业和信息化部副部长苏波在出席全国政协会议时透露,由工信部牵头负责的节能与新能源汽车等四大新兴产业专项规划最快在两会后颁布实施. [nSB2023357]

--中国住房和城乡建设部部长姜伟新表示,"限购令"短期内不会有所微调和放松,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他并强调,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.

--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)公告称,拟申请公开发行不超过60亿元人民币公司债券.[nSB2023527]

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)周五公布新的融资方案,拟定向增发不超过12.5亿A股,募集资金不超过80亿元[nSB2023441]

--光大银行(601818.SS)公告称,中国银监会已批准其发行至多300亿元人民币金融债和不超过67亿元次级债.[nSB2023413]

**海外动向**

--美国股市周四收高,扳回本周的大部分跌幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,有望避免无序违约.道琼工业指数.DJI收升70.61点,或0.55%,报12,907.94点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,下档支撑在2,350点.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>