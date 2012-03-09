〔中国新股〕中国交建A股首日上市开盘报6.99元,较发行价涨近三成

路透上海3月9日电---今年来最大规模的A股首次公开发行(IPO)--中国交通建设股份公司A股(601800.SS)周五首日上市,开盘价为6.99元人民币,较其5.4元发行价上涨29.44%.

中国交建(1800.HK)A股首批上市量为8亿3,716.15万股,包括网上发行及换股发行部分.网下配售的2.251亿股及主承销商团包销的1亿228.99万股锁定期为三个月,而战略配售的1亿8,518.4万股锁定期为12个月.

中国交建透过A股IPO,除去换股部分外,共募集现金50亿元.其发行价对应2010年摊薄市盈率仅10.43倍,对应2011年摊薄市盈率更低,仅7.71倍,创下2009年新股重启以来的新低.

中银国际、国泰君安担任联合保荐机构和联席主承销商,而中信证券(600030.SS)担任财务顾问和联席主承销商.

沪深证券交易所近期都颁布新规以遏制爆炒新股,其中上证所规定,今日起沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟,比此前深市停牌新规略宽一些.[ID:nSB2023569] (完)