《外汇动态》澳洲1月意外录得贸易逆差,打压澳元兑美元下滑

0053GMT--澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%,报1.0625美元,此前公布的数据显示,澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元,远逊于路透预估的顺差15亿澳元,因1月出口大幅放缓,不过数据可能受到农历新年因素的扭曲.