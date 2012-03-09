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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 09:15 BJT

《外汇动态》澳洲1月意外录得贸易逆差,打压澳元兑美元下滑

0053GMT--澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%,报1.0625美元,此前公布的数据显示,澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元,远逊于路透预估的顺差15亿澳元,因1月出口大幅放缓,不过数据可能受到农历新年因素的扭曲.

多头称,澳元勉力守在关键支撑位1.0525美元上方后,走势仍得到很好的支撑,尽管本周初曾一度破位.

空头称,澳元需要明确升破当前水准,即2月形成双重顶形态的颈线.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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