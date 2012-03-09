澳洲经济指标总览--3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 1月 +0.3% -0.1% 4月3日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 2月 -15.4 +46.3 4月12日
--全职 持平 +12.3
--兼职 -15.4 +34
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% --
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差6.73 顺差17.09 4月4日
出口(较前月) -8% +2%
进口(较前月) -1% +1%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)
--整理 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。