〔新债招标〕中国进出口行七年期固息债利率3.95%,五年3.83%--业内人士

路透上海3月9日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率3.95%,略高于此前3.93%的预测均值;该期债投标倍数1.24倍.

该行同时招标的五年期固息债中标利率3.83%,略低于于3.85%的预测均值,该期债投标倍数1.59倍.

上述两期债为进出口行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

基本承销额 无 无

上述两期债,首场招标发行数量为150亿元人民币;首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)