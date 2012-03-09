〔新债招标〕中国进出口行七年期固息债利率3.95%,五年3.83%--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海3月9日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率3.95%,略高于此前3.93%的预测均值;该期债投标倍数1.24倍.
该行同时招标的五年期固息债中标利率3.83%,略低于于3.85%的预测均值,该期债投标倍数1.59倍.
上述两期债为进出口行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:
第三期 第四期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/固息
招标时间 3月9日10:00-11:00 3月9日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 3月13日 3月20日
发行期 3月9日-3月13日 3月9日-3月20日
上市日 3月19日 3月26日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
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上述两期债,首场招标发行数量为150亿元人民币;首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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