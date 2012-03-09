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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 11:12 BJT

〔新债招标〕中国进出口行七年期固息债利率3.95%,五年3.83%--业内人士

路透上海3月9日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期固息债,中标利率3.95%,略高于此前3.93%的预测均值;该期债投标倍数1.24倍.

该行同时招标的五年期固息债中标利率3.83%,略低于于3.85%的预测均值,该期债投标倍数1.59倍.

上述两期债为进出口行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

第三期 第四期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标时间 3月9日10:00-11:00 3月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 3月13日 3月20日

发行期 3月9日-3月13日 3月9日-3月20日

上市日 3月19日 3月26日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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上述两期债,首场招标发行数量为150亿元人民币;首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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