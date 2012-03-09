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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 09:23 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减少3%,中信证券交易活跃

路透上海3月9日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为
29亿1,918万元人民币,较上交易日减少2.82%.标的证券中信证券(600030.SS)交易活跃,
其融资买入额达1亿1,629万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所      2,855,328          200,496          61,772
   深圳证券交易所      1,415,411           91,422          48,435(完) 
  
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  --发稿 林琦; 审校 乔艳红

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