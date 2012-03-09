《欧洲股市焦点》欧元区股票将一直显得便宜,直到企业获利状况好转

* 与欧元区股票相比,无风险债券看起来偏贵

* 黯淡的获利前景和债务风险压制股市表现

* 企业获利预计在2012年末才会好转

路透伦敦3月8日电---欧洲黯淡的增长前景和徘徊不去的主权债务风险,将令欧元区股市与无风险的公债相比显得更加便宜,直至企业获利情况开始好转.

尽管欧洲股市最近上涨,但较公债的利差(也就是股票的风险溢价)仍是长期均值的两倍,说明股票被严重低估.

摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲指数.MSER的12个月预期盈利收益周四较德债DE10YT=TWEB高出10%,而根据Datastream,在截止2008年的10年中,大多数时间的平均值还不到5%.

分析师称上述数据值得仔细推敲,此前持续两年的欧元区主权债务危机已经改变了市场对无风险的理解,并推动安全性最高的公债收益率(殖利率)接近纪录低点.

"它说明的不一定是股票极其便宜,而是公债太过昂贵."BNP Paribas Investment Partners资深欧股投资组合经理Daniel Hemmant说.

在对冲基金和其他于此前一年大亏后急于扳回一城的投资者帮助下,MSCI欧洲指数自去年11月以来已上升约21%,但仍缺少企业获利能力上升的配合.

根据汤森路透Starmine的数据,目前为止,已有66%的欧元区企业公布了2011年业绩,其中48%的公司业绩不及预期,促使分析师将其对今年企业业绩的预估平均调降1.8%.

随着欧元区债务危机进入第三个年头,公债的实质回报已为负值,再加上欧洲央行(ECB)两次挹注廉价资金的操作,均未能吸引很多投资者买入欧元区股票.分析师和基金经理称,严峻的经济前景限制了企业获利增长的空间,而后者正是推动股价向前的动力.

这一点在基金追踪机构EPFR Global上周发布的数据有所体现.该数据显示,欧洲股票基金在2月底出现三个多月以来的最大规模资金外流.投资者还将资金抽离欧洲债券基金,但规模不及股票基金流出额的十分之一.

"为了提高欧洲股票的相对估值,你必须把公债收益率推低至与德债相当的水准."Baring Multi资产基金公司的经理Andrew Cole说.

德国10年期公债收益率周四报1.8%,而意大利10年期公债收益率略低于5%,在2011年11月时一度升至7%以上的纪录高位.

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**企业获利增长低迷**

Cole称,他持有意大利公债和美国股票,但未持有欧元区股票.他认为意大利公债仍能带来"类似于股票的回报",并预期欧元区股市将遭遇企业获利增长迟缓的拖累.

"我能看到(欧洲股市的)相对吸引力正在增强,"Cole表示,"这种趋势会持续一段时间,然而那只是在你完全消化了企业糟糕的获利前景之前."他补充道,并警告称在明年以前,欧股都不大可能出现任何由企业获利推动的涨势.

EPFR Global数据显示,不少基金经理抢进美股,希望在美国经济增长升温中分得一杯羹.

不过美国前景的改善似乎未反映在市场普遍预期中.Datastream数据显示,市场仍预计欧元区企业获利增长快于美国企业,表明分析师可能进一步调降对欧洲企业获利的估值.

美国股市较该国公债US10YT=RR的风险溢价为8.9%,虽然没有欧洲那么高,但以历史标准衡量也不低.

尽管股市风险溢价这一指标被广泛使用,尤其受到长期投资者的青睐,但法国券商Cheuvreux的分析师对于目前该指标居高不下的影响轻描淡写,因为公债价格被央行注资举措人为推高.

他们认为由于缺乏企业获利增长的配合,欧元区股市近期的上涨肯定会瓦解,并展开修正.欧股近期涨势主要是由于欧洲央行注资操作后,债务危机形势相对平静.

"股市明显先天严重不足,有一点令投资者抱有怀疑态度,即多数欧洲国家经济增长近乎停滞,而且企业获利增长放缓,这一趋势尚未得到扭转."他们在报告中写道.

他们预计会出现一个"脆弱时期",只有在企业获利在"第三季后的"某个时候开始攀升才会结束,并推动股市从去年9月的低点上涨50%.(完)