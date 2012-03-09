《热点透视》高负债仅是主权债务危机的表象,而非根本原因

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 肖群英

路透伦敦3月8日电---美国学院派经济学家莱因哈特(Carmen Reinhart)和罗格夫(Kenneth Rogoff)把握机会的能力出众.他们在2010年1月发表联合撰写的研究论文"债务时代的经济增长(Growth in a Time of Debt)",恰逢投资者开始担忧发达经济体政府债务在危机过后快速扩增.他们也善于得出一个引人共鸣的结论:当发达国家主权债务相对于国内生产总值(GDP)的比例"超过90%的门槛时,...经济增长率中值就会下降1%,且平均增速会下降更多."

90%的门槛已成为投资者和政治家的某种护身符.但新近的研究已引发对这一结论合理性的质疑.瑞士信贷分析师认为,莱因哈特和罗格夫的研究对战争和金本位末期债务大幅攀升赋予了太多的权重,导致其分析结论扭曲.高盛分析师根据其他重要经济要素调整该数据后发现,在负债水平攀升期间,经济增长率仅温和下降.他们并未找寻到债务与爆发危机之间明确的临界点.

对两人统计方法抱有疑虑是有道理的,但更大的质疑还在于孰因孰果.负债过多是有可能拉低经济成长,原因或许是政府借债会挤出更多有用的投资,或许是政治家倾向于借金融抑制(financial repression)来摆脱财政窘困局面.但能证明这种机制的证据还不充分.

更可能的解释是,政治体系失灵,以及因经济成长前景放缓而无法削减政府开支,导致了公共债务膨胀.实施赤字财政也许有助于延缓经济增长滑坡,正如家庭或公司通过借债能暂时维持消费水平一样,尽管最终是难以维系的.但当债权人对一国主权债务,抑或其潜在支持的银行体系失去信心时,经济窘困的事实则会浮出水面.

届时将只有两条路可走,要么是改革政治经济方面的文化,带来更快的经济增长,要么是爆发债务危机,通常会导致增长放缓.而莱因哈特和罗格夫大量引经据典编纂出的危机历史显示,改变一个存在缺陷的文化绝非易事.(完)