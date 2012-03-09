〔理财周报〕中国2月第四期银行理财产品预期最高收益率升至4.84%--社科院

路透北京3月9日电---中国社科院金融中心最新报告显示,2月第4期(2月25-3月2日)共有53家商业银行发行理财产品325款,产品平均期限为126天,较上期延长16天;平均预期最高收益率为4.84%,预期收益率上升5个bp(基点).

其中结构类产品为19款,较上周减少2款,平均期限为323天,期限较上期延长244天;预期最高收益率为3.52%,较上期下降27个bp.

普通类产品有305款,产品的平均期限为113天;预期最高收益率为4.84%,较上期上升5个BP.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有293款,较上期增加58款,占比90.2%,较上期上升4个百分点.外币类产品有32款,较上期减少4款,加元和新西兰元产品占比较上期略有上升,其余各币种占比不同程度下降,欧元类产品下降幅度最大,有1.7%,其余各类币种的升幅在0.8%左右.

--从产品的资产主类来看:

本期利率类产品数量有208款,占到全部产品的64%,占比较上期下降2.5个百分点.混合类产品数量居次,有104款,数量较上期增加38款,占比为32%,较上期上升4个百分点.除汇率类和利率类产品之外,本期其余各资产类产品数量占比较上期均不同程度上升,混合类产品升幅最大.

--从产品的收益类型来看:

本期非保本浮动收益型产品数量207款,占比为64%,较上期下降6个百分点.保本浮动收益型产品数量为53款,数量增加8款,保息浮动收益型产品数量为65款,较上期减少6款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为16%和20%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为175款,数量较上周变化不大,但占比下降近10个百分点,为53.8%.而3至6个月(含)期限产品占比则大幅上升10个百分点,数量由上期的37款增加至78款,除3个月(含)以内、6至9个月(含)和18至24个月(含)期限产品数量较上期期限产品数量较上期有所下降之外,其余各期限产品数量均有所上升,3个月(含)以内期限产品占比下降最大,3至6个月(含)期限升幅最大.

**普通类产品:主要集中在组合资产管理类产品**

本期仅有10家机构发行104款组合资产类产品,发行量较大的为:工商银行、农业银行和光大银行.人民币组合资产管理类产品的平均期限为132天,平均预期最高收益率为5.10%,较上期下降20个bp.

本期人民币固定收益类产品的期限结构总体呈上升型.从利差水平来看, 7天期产品的利差较低,为121bp.1个月期限产品利差最高,为322bp.7天理财产品的收益率为2.70%,环比下降10BP.1年期理财产品的收益率为5.20%,环比下降17个bp.

**结构类产品:以投向汇率类和利率市场为主**

本期结构类产品共发售19款,数量较上期略降2款.挂钩资产涉及股票市场、汇率市场、利率市场和商品市场.

从不同市场的投资分布来看,投向汇率市场的产品最多,有8款,其次是利率类产品,有7款,投向股票市场和商品市场的产品各有2款.

从汇率市场来看,本期的汇率类产品由中资的中国银行和外资的恒生银行发售.恒生银行产品全部挂钩于美元兑港币汇率,中国银行所发产品挂钩标的则涉及新西兰元兑美元、美元兑人民币、美元兑日元以及美元兑港币汇率.本期挂钩美元兑港币汇率的产品数量最多,有5款,其他挂钩汇率标的各有1款.

从利率市场来看,本期的利率类产品由中资银行的北京银行、渤海银行和外资的星展银行发售.北京银行发售3款,全部挂钩于SHIBOR,为看涨结构.渤海银行产品则挂钩于美元3个月LIBOR.星展银行产品挂钩美元12个月LIBOR.

从股票市场来看,本期的股票类产品由东亚银行发售,投资于境外港股.

本期商品类产品有2款,由法兴银行和星展银行发售,2款产品均投资于贵金属,法兴银行产品投资于黄金,星展银行产品投资于铂金.(完)