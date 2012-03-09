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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 10:18 BJT

《外汇动态》境外基金回补美元/韩元空仓,受韩国财长评论影响

0140GMT---交易员表示,美元/韩元KRW=KFTC削减跌幅,因境外基金在200日移动均线支撑位附近空头回补.

外资在韩国股市.KS11连续第五日卖超.韩国企划财政部长周三就韩元发布评论,市场臆测这暗示他乐见韩元升值,不过其随后反驳了这种臆测.

美元/韩元下降0.2%,报1,115.9,高于200日移动均线1,114.2,并脱离盘中低点1,113.6.

韩国企划财政部长官朴宰完对记者表示,稍早其关于韩元的评论与政府政策无关,他本意并不是说政府希望韩元兑其他货币汇率朝着某个方向走.

他在周三表示,外汇汇率变动目前对该国通胀的重要性,已经高于对外贸的重要性.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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