〔新闻稿〕中国2月CPI同比上涨3.2%,环比下降0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的2012年2月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)

2012年2月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.2%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨3.9%，服务项目价格上涨1.5%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.9%。

2月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.3%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务项目价格下降0.2%。

一、各类商品价格同比变动情况

2月份，食品价格同比上涨6.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.99个百分点。其中，粮食价格上涨5.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；肉禽及其制品价格上涨12.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.90个百分点（猪肉价格上涨15.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.50个百分点）；鲜菜价格上涨6.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨7.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.18个百分点；油脂价格上涨5.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；鲜果价格下降6.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.14个百分点；蛋价格下降10.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.09个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨3.7%。其中，酒类价格上涨8.7%，烟草价格上涨0.4%。衣着价格同比上涨3.8%。其中，服装价格上涨3.9%，鞋类价格上涨3.5%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨2.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.4%，耐用消费品价格上涨0.8%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨2.7%。其中，中药材及中成药价格上涨9.1%，医疗器具及用品价格上涨3.9%，医疗保健服务价格上涨0.6%，西药价格下降0.3%。

交通和通信价格同比上涨0.1%。其中，车用燃料及零配件价格上涨6.9%，车辆使用及维修价格上涨3.9%，市区公共交通费价格上涨1.6%，城市间交通费价格上涨0.6%，通信工具价格下降13.5%，交通工具价格下降0.4%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比下降0.4%。其中，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.0%，旅游价格下降2.5%，文娱费价格上涨1.6%，教育价格上涨1.3%。

居住价格同比上涨2.1%。其中，住房租金价格上涨2.5%，建房及装修材料价格上涨2.3%，水、电、燃料价格上涨1.7%。

据测算，在2月份3.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.7个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

2月份，食品价格环比下降0.3%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.11个百分点。其中，肉禽及其制品价格环比下降1.4%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.10个百分点（猪肉价格环比下降2.6%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.09个百分点）；蛋价格环比下降8.1%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.07个百分点；鲜菜和鲜果价格环比分别下降0.3%和0.2%，两项合计影响居民消费价格总水平环比下降约0.01个百分点；粮食价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.01个百分点。

2月份，非食品价格与上月持平。其中，居住价格环比上涨0.4%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.08个百分点。烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格环比分别上涨0.2%、0.1%、0.3%和0.1%，衣着、娱乐教育文化用品及服务价格环比分别下降0.3%和0.8%。2月份，旅游价格环比下降6.2%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.11个百分点。(完)