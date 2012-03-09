〔新闻稿〕中国2月PPI同比持平,环比上涨0.1%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(以下为中国国家统计局周五公布的2012年2月份工业生产者价格变动情况新闻稿全文)
2012年2月份，全国工业生产者出厂价格与去年同月持平，环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比上涨1.0%，环比上涨0.1%。2012年1—2月份平均，工业生产者出厂价格同比上涨0.4%，工业生产者购进价格同比上涨1.5%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降0.5%，其中，采掘工业价格上涨4.7%，原料工业价格上涨1.2%，加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比上涨1.7%，其中，食品价格上涨2.6%，衣着价格上涨3.1 %，一般日用品价格上涨1.5%，耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降3.4%，有色金属材料及电线类价格下降3.3%，化工原料类价格下降0.9%，燃料动力类价格上涨6.0%，建筑材料及非金属类价格上涨2.5%，农副产品类价格上涨2.0%，纺织原料类价格上涨1.3%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.2%，其中，采掘工业价格上涨0.7%，原料工业价格上涨0.7%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比下降0.1%，其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.1 %，一般日用品价格上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨1.3%，燃料动力类价格上涨0.5%，纺织原料类价格上涨0.2%，黑色金属材料类价格下降0.4%，农副产品类价格下降0.1%。(完)
--整理 苏丹; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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