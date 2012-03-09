〔中国新股〕中国交建A股首日上市涨逾两成,估值基本符合预期(更新版2)

(新增分析师评论及收盘价)

* 收涨23.33%,全天表现平稳

* 股价基本一步到位,定位符合预期

路透上海3月9日电---今年来最大规模的A股首次公开发行(IPO)--中国交通建设股份公司A股(601800.SS)周五首日上市,收盘涨逾两成.分析师指出,中国交建A股股价今天基本一步到位,而且上证所新政对游资有些威慑,该股全天表现平稳.

中国交建收报6.66元,较其5.4元发行价上涨1.26元,或23.33%.开盘报6.99元,日高和日低分别为7.09元和6.41元.全日成交5.64亿股,换手率达67.4%.

"(中国交建)今天的表现跟我们预期的差不多,"申银万国分析师钱启敏指出,大盘新股的股价表现一般较平稳,中国交建的定位亦基本接近预期.

中金公司此前出具报告,认为中国交建A股的合理估值为6.0-7.8元,动态市盈率为7.6-9.9倍.

沪深证券交易所近期都颁布新规以遏制爆炒新股,其中上证所规定,今日起沪市当日盘中换手率达到80%或盘中成交价格较当天开盘价涨跌20%以上,停牌至收盘前五分钟;新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,停牌30分钟.[ID:nSB2023569]

同期中国交建H股(1800.HK)尾盘报7.82港元,涨0.07港元,或0.9%.若按1港元=0.813元人民币HKDCNY=R折算,H股折合人民币为6.36元.

中国交建A股首批上市量为8亿3,716.15万股,包括网上发行及换股发行部分.网下配售的2.251亿股及主承销商团包销的1亿228.99万股锁定期为三个月,而战略配售的1亿8,518.4万股锁定期为12个月.

中国交建透过A股IPO,除去换股部分外,共募集现金50亿元.其发行价对应2010年摊薄市盈率仅10.43倍,对应2011年摊薄市盈率更低,仅7.71倍,创下2009年新股重启以来的新低.

中银国际、国泰君安担任联合保荐机构和联席主承销商,而中信证券(600030.SS)担任财务顾问和联席主承销商.(完)