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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 10:04 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持守在106美元上方,关注希腊债务协议

路透珀斯3月9日电---美国原油期货周五守住上日涨幅,因希腊接近于达成亟需的援助计划,且围绕伊朗核计划紧张局势引发的供应担忧也支撑油价.

0054GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期货CLc1持平于每桶106.58美元,周四升0.6%.

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