《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月5日-3月9日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周走势偏弱,希腊债务问题疑虑再起,令欧元为首的非美货币承 压,人民币中间价下行并带动即期汇价走低,不过临近周末希腊债务互换现转机,非美货币明 显反弹,人民币亦随之止跌回升;近期中间价波动有加剧的迹象,汇率波幅是否将扩大成关注 焦点,机构观望态度浓厚.短期人民币汇价料维持震荡.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放30亿元人民币.业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期 资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下, 央票重启发行必要性正逐渐增强. 他们指出,由于外汇占款预计亦将增加,短期正回购明显不足以对冲,央票发行愈加必要. 但考虑到一年央票具有较强的利率指导作用,且累计需求较大,一旦重启发行收益率将面临 下调压力,从而会释放出政策放松的信号,这显然不是央行当前所乐见的.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周小幅走低,尽管人大和政协"两会"并未向市场传递太多积极讯 号,但国内和外围股市大跌一度令避险情绪升温.此外,2月通胀明显回落但未超出市场预期, 债市对此反应平淡,但信贷投放不力令经济增长忧虑加深,或将推动收益率下周进一步下行. [CN/CN] --票据市场转贴利率当周缓步下滑,因流动性趋于宽松,及大型银行类机构收票扩充信贷规模 需求推动.虽然与长期资金成本差距渐小增加下行阻力,但因信贷规模压力暂时有限,流动性如 果继续宽松,转贴利率料仍有小降空间.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC累计下跌0.9%,终结此前连续七周的升势.上档2,500点整数关口压 力重重,周初在获利抛盘压力下大盘顺势调整,连跌三天后因权重股企稳,股指出现温和 反弹.由于资金面未有效改善,预计短期大盘将继续震荡整理.[.SSCN] 期市: --沪铜当周[MET/LCN]探低后反弹.因中国下调今年经济成长目标及担忧全球经济增长趋 弱,周初铜价大幅下挫.不过随着希腊债务重组成功希望上升,铜价有所反弹.沪铜主要合 约SCFc3周五收报60,370元,较上周五收盘价跌960元. 黄金: --当周黄金先抑后扬.周初因美元走强及希腊债务危机担忧,金价连续下跌;不过随着希腊 债务重组成功希望上升,金价小幅反弹.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 346.91元,全周下跌1.63元;期金主要合约SHAUM2收报347.67元,较上周五收市跌2.82元. (完) --整理 刘昕/边竞/林琦/李宏薇/曾菱; 审校 林高丽