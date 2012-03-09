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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 10:11 BJT

〔芝加哥期市〕芝加哥大豆期货创五个月高点,市场等待USDA的供需报告

路透悉尼3月9日电---芝加哥大豆期货Sc2周五涨至逾五个月来最高,上日因美国对中国出口强劲,带动大豆合约创近两周来最大涨幅.

小麦合约Wc2涨0.7%,较2月27日所及最低点回升.玉米合约Cc2亦上涨,市场静候美国农业部(USDA)今日稍后将公布的供需报告.

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