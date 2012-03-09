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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 10:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日(II)

**每日经济新闻**

--在银行票据业务监管收紧之后,记者从业内人士处了解到,作为票据替代工具的国内信用证业务监管也在升级,已经有部分银行暂停此类业务,且有蔓延之势,预计该类业务被叫停渐行渐近.

**经济参考报**

--中国银监会主席助理阎庆民表示,新资本监管协议已呈交国务院,争取在年内能全面实施银行业新监管标准.

--文化部称,"十二五"(2011-2015年)将推动逾30家文化企业境内上市,打造资本市场上的文化产业板块.其并与国开行签署《支持文化产业发展合作备忘录》,以借助后者在"投资、贷款、债券、租赁、证券"金融服务方面优势,引导社会资本投入文化产业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 张喜良

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