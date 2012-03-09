〔中股业绩〕深发展去年实现净利102.79亿元,同比增64.55%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周五发布年报,2011年实现净利润102.79亿元人民币,同比增长64.55%,因资产规模增长、净息差提高以及非利息收入持续提升等.
公告显示,深发展去年实现营业收入296.43亿元,同比增64.94%;每股收益2.47元;去年末资产总额为12,581.77亿元,较年初增长73.01%.
公告并指出,去年深发展的净息差由2.49%提升到2.53%,盈利能力稳步提高;非利息收入占比持续提升,达到43.53亿元,较上年增逾一倍,在营业收入中的占比由上年的11.92%提升到14.68%.
此外,截至2011年末,深发展不良贷款比率0.53%,较去年初下降0.05个百分点;拨备覆盖率320.66%,较去年初提高49.16个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为11.51%和8.46%,符合监管标准.
深发展今年1月公布其吸收合并平安银行计划,合并后存续公司将更名为平安银行.深发展的第一大股东为国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK).
深发展周五早盘报16.78元,跌0.25元,或1.47%,过去一个月上涨0.77%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。