〔中股业绩〕深发展去年实现净利102.79亿元,同比增64.55%

路透上海3月9日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周五发布年报,2011年实现净利润102.79亿元人民币,同比增长64.55%,因资产规模增长、净息差提高以及非利息收入持续提升等.

公告显示,深发展去年实现营业收入296.43亿元,同比增64.94%;每股收益2.47元;去年末资产总额为12,581.77亿元,较年初增长73.01%.

公告并指出,去年深发展的净息差由2.49%提升到2.53%,盈利能力稳步提高;非利息收入占比持续提升,达到43.53亿元,较上年增逾一倍,在营业收入中的占比由上年的11.92%提升到14.68%.

此外,截至2011年末,深发展不良贷款比率0.53%,较去年初下降0.05个百分点;拨备覆盖率320.66%,较去年初提高49.16个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为11.51%和8.46%,符合监管标准.

深发展今年1月公布其吸收合并平安银行计划,合并后存续公司将更名为平安银行.深发展的第一大股东为国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK).

深发展周五早盘报16.78元,跌0.25元,或1.47%,过去一个月上涨0.77%.(完)

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