〔中国债市动态〕现券走势平稳,因2月CPI涨幅回落幅度符合预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国银行间债市周五早盘主要现券走势平稳,因此前备受关注的2月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落幅度基本符合预期,投资者暂未获得方向指引,将继续关注更多经济数据的公布.
中国国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.[ID:nSB2020183]
上海一银行交易员称,CPI等数据公布后,债市"很平静啊.irs,现券都没啥(明显)反应."
他并表示,2月CPI涨幅回落幅度基本符合预期,未给市场提供方向指引,因此还要继续关注其他方面的经济数据.
华南一券商交易员进一步指出,从绝对值上看,2月CPI涨幅应该说偏于利好,但因市场对回落走势已有预期,因此公布后现券反应平静亦属正常.
剩余期限约4.345年的固息农发债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM在3.86%/3.82%,上日尾盘为3.85%/3.81%;剩余约9个月的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM在3.4001%/3.3998%,上日尾盘为3.4049%/3.3950%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。