〔中国债市动态〕现券走势平稳,因2月CPI涨幅回落幅度符合预期

路透上海3月9日电---中国银行间债市周五早盘主要现券走势平稳,因此前备受关注的2月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落幅度基本符合预期,投资者暂未获得方向指引,将继续关注更多经济数据的公布.

中国国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.[ID:nSB2020183]

上海一银行交易员称,CPI等数据公布后,债市"很平静啊.irs,现券都没啥(明显)反应."

他并表示,2月CPI涨幅回落幅度基本符合预期,未给市场提供方向指引,因此还要继续关注其他方面的经济数据.

华南一券商交易员进一步指出,从绝对值上看,2月CPI涨幅应该说偏于利好,但因市场对回落走势已有预期,因此公布后现券反应平静亦属正常.

剩余期限约4.345年的固息农发债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM在3.86%/3.82%,上日尾盘为3.85%/3.81%;剩余约9个月的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM在3.4001%/3.3998%,上日尾盘为3.4049%/3.3950%.(完)