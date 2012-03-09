〔澳新汇市〕澳元受到支撑,因中国通胀数据抵消了澳洲疲弱的贸易收支

路透惠灵顿/悉尼3月9日电---澳元周五受到支撑,此前中国公布的通胀数据低于预期,引发该国将进一步放宽政策的希望,这帮助抵消了澳洲贸易报告意外疲弱对澳元构成的拖累.

澳元兑美元AUD=D4报1.0640,一度降至1.0617,当时澳洲出炉的1月贸易收支意外为逆差.

澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元,逊于路透预估的顺差15亿澳元.[ID:nSB2023215]出现逆差部分是因为对中国的出口受农历假期冲击,而黄金船运骤降.