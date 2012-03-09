萨科齐称大选失利将退出政坛

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎3月8日电---法国总统萨科齐周四称，将尽全力参加4-5月的总统竞选；如果不能连任，将退出政坛。
防爆警察使用催泪瓦斯驱散Saint-Just-Saint-Rambert镇上200名抗议者，其中多数为年轻人。萨科齐将在这里举行竞选集会。
第一轮大选投票开始前六周进行的民调显示，萨科齐仍远落后于社会党总统候选人奥朗德（Francois Hollande）。萨科齐指出，奥朗德缺乏内阁和国际事务经验，在眼下经济不景气时期是个问题。
“当我看到奥朗德的计划时，我有些担忧......而且我担心在目前不景气时期，他缺乏经验。但如果法国人不信任我，我还会继续政治生涯吗？答案是不会。”萨科齐对RMC广播电台说道。
“我将全力以赴赢得你们的信心，保护你们，领导你们，建设一个强大的法国；如果你们不选择我，我将退出政坛。”萨科齐表示。
萨科齐的夫人布吕尼称，萨科齐已经全身心地投入工作中；如果连任，他将继续全力投入；如果失败，他将别无选择，只能退出。
“不当总统他还能在政坛做什么呢？难道回去当部长或是市长？布吕尼在法国对话节目《C a Vous》上说道，并表示为萨科齐的健康状况担忧，因他工作时间很长。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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