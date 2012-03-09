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债券 | 2012年 3月 9日 星期五 10:39 BJT

〔中国新债〕农业发展集团下周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月9日电---中国农业发展集团有限公司周五公告称,将于下周五(16日)在银行间
债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
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 农业发展集团    8       4        12   3/16簿记建档  农业银行     AA+       3/20       3/21
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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