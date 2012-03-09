〔中国新债〕农业发展集团下周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅

路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。