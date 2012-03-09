白宫称普京当选后奥巴马尚未与其联系

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月8日电---白宫周四称，普京再次当选俄罗斯总统后，美国总统奥巴马还没有与其联系，但确实打算与普京联系。
当被问及奥巴马的沉默是否是普京重新掌权后两国关系更加疏远的信号时，白宫发言人Jay Carney表示，两国将继续在伊朗和其他问题上进行合作。
“我相信奥巴马和普京将会通话，我觉得还没联系的原因是他们都很忙，”Carney对记者说。
白宫称，克里姆林宫易主不会导致美俄两国关系出现转变。
“我们期待继续在我们赞同的事务上与俄罗斯进行合作，这跟谁是总统无关，”Carney说道。
“这不是基于某个人的政策，这个政策是基于美国的国家利益，以及能够与俄罗斯达成共识的领域，比如伊朗、贸易和其他事务。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。