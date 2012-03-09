白宫称普京当选后奥巴马尚未与其联系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月8日电---白宫周四称，普京再次当选俄罗斯总统后，美国总统奥巴马还没有与其联系，但确实打算与普京联系。

当被问及奥巴马的沉默是否是普京重新掌权后两国关系更加疏远的信号时，白宫发言人Jay Carney表示，两国将继续在伊朗和其他问题上进行合作。

“我相信奥巴马和普京将会通话，我觉得还没联系的原因是他们都很忙，”Carney对记者说。

白宫称，克里姆林宫易主不会导致美俄两国关系出现转变。

“我们期待继续在我们赞同的事务上与俄罗斯进行合作，这跟谁是总统无关，”Carney说道。

“这不是基于某个人的政策，这个政策是基于美国的国家利益，以及能够与俄罗斯达成共识的领域，比如伊朗、贸易和其他事务。”（完）