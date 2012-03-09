《热点透视》银行家言行恶劣算不上黑天鹅事件

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 白云

路透纽约3月8日电---富有的金融家被人发现言行恶劣,很难博得很多同情.不过想到作为金融家的各种压力,再做些简单统计,听说某位华尔街银行家拿刀扎伤出租车司机,或当众大便,也就不会让人太过讶异了.这类轶闻现在还很少,才是更让人吃惊的地方.

纽约市证券业从业人员约有17万人,他们中间有很多人工作压力巨大,有些人管理着巨额资金,有些人则给别人提供能赚大钱的咨询服务.学术研究甚至发现他们与精神病人有一些共同特征.

眼睁睁看着奖金缩水,工作随时可能失去,极端自私自利,而且很容易得到让情绪大起大落的物质享受,不难想像这群妄想自己将成为呼风唤雨的金融大师的人会有冲动行为.

不过尽管如此,那还是很不寻常.毕竟,"发银行疯"(going bankers)没有像"发邮疯"(going postal)那样成为文化基因流传开来,1980年代美国出现一连串邮政局员工暴力伤害他人的事件,后来"going postal"成为一种现象代名词.

因为这个,摩根士丹利(MS.N)高层William Jennings非法伤人的行为成为大家茶余饭后的谈资.Jennings被指控用刀扎出租车司机的手,这位倒霉司机在去年圣诞节假期的一个深夜,开车载他从纽约州到康涅狄格州,Jennings却因不愿支付300美元车费与司机发生口角.1995年,TCW银行家Gerard Finneran在一次航班上因为空乘拒绝向他提供饮料,就脱裤子并把有毒物品放在餐车上以示抗议.这一事件也没有让"pulling a Finneran"成为惯用语.

银行家或其他人会将结果归因于神灵保佑,否则他们就将身败名裂.当然,没有什么委员会或运算法则能评估或大大降低那种风险.而投资银行常常从事的愚蠢买卖和高风险交易完全是另外一回事.这些银行需要更好地防范员工在上班时出现失控行为.(完)