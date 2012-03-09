新航鼓励飞行员无薪休假,最长两年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡3月9日电---新加坡航空(SIAL.SI)周五表示，航空业受需求疲软和燃油价格上涨冲击，因此新航鼓励飞行员自愿休无薪假，最长可达两年。
以市值计，新航是世界第二大航空公司。
新航第三季净利大幅下降53%，且近期宣布货运运能削减20%，并提高燃油附加费。
新航发言人Nicholas Ionides在电邮中称，无薪假可从一周到两年不等，以应对飞行员过剩问题。
Ionides说：“2009-10年全球金融危机，是导致当前产能过剩的原因之一。并且，后来的经济增长速度也慢于预期。”
他补充道，选择无薪休假的飞行员获得公司书面批准后，休假期间可为其他航空公司工作。
Ionides称新航当前无强制休假计划，并认为眼下的情况只是暂时的。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。