《外汇动态》美元/日圆逼近81.87处的停止单,因基金全线出日圆

0236GMT---数位东京交易商称,美元/日圆JPY=升向3月2日高点81.873,最新报81.76,日圆承压,因对冲基金一直在澳元/日圆和其他货币对中卖出日圆.

他们表示,日本进口商的日圆卖盘不多."似乎基金决定在今晚美国就业数据公布之前,触发埋在本月高位上方的停止单,"东京一位日资银行的交易商称.

他称,"出口商在目前水准上方埋有卖单,82日圆之上的卖单数量更大."

一些交易商表示,100周移动均线切入位82.09上方有更多停止单.美元/日圆自2007年10月以来持续处于该水准下方.

澳元/日圆AUDJPY=R上升0.2%,报86.97;欧元/日圆EURJPY=升0.2%,报108.47.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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