〔中国货币市场〕隔夜及七天利率窄幅震荡,央票是否重启为关注焦点

路透上海3月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天品种窄幅震荡,14天期利率小涨.下周公开市场到期规模略有萎缩,重启央票又悬而未决,公开市场操作动向成为关注焦点.

中国刚公布2月CPI同比增幅创出20个月的新低.北京一保险公司交易员表示,通胀的回落,为货币政策放松提供可能,政府在推出宽松政策时忧虑减少.但在公开市场操作的力度上不会有立竿见影的表现.

华中一银行交易员认为,"(下周)新债发行量、央行公开市场操作力度不大的话,应该还是维持现在这个样子."

今年以来,央行持续暂停发行央票,仅通过正回购相对温和地调节流动性.华北一银行交易员预计,下周资金面宽松之势仍不会动摇.不过,公开市场操作显然是资金面临的一把利剑,如果央票重启,将带来一定的压力.

据路透计算,下周公开市场到期量为290亿元人民币.

业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下,央票重启发行必要性正逐渐增强.[CN/MMTCN]

对于14天资金利率小涨,上述华北交易员指出,其成交量很小,利率不具有代表性.资金仍保持宽松.

国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.[ID:nSB2024023]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3228 2.3262 -0.34 3,708.27

七天CN7DRP=CFXS 2.9837 2.9437 +4.00 491.77

14天CN14DRP=CFXS 3.7401 3.5985 +14.16 28.72

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3262 2.3270 -0.08 1,454.40

七天CHICNY7D=CFXS 2.9837 2.9519 +3.18 106.09

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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