〔中国货币市场〕隔夜及七天利率窄幅震荡,央票是否重启为关注焦点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天品种窄幅震荡,14天期利率小涨.下周公开市场到期规模略有萎缩,重启央票又悬而未决,公开市场操作动向成为关注焦点.
中国刚公布2月CPI同比增幅创出20个月的新低.北京一保险公司交易员表示,通胀的回落,为货币政策放松提供可能,政府在推出宽松政策时忧虑减少.但在公开市场操作的力度上不会有立竿见影的表现.
华中一银行交易员认为,"(下周)新债发行量、央行公开市场操作力度不大的话,应该还是维持现在这个样子."
今年以来,央行持续暂停发行央票,仅通过正回购相对温和地调节流动性.华北一银行交易员预计,下周资金面宽松之势仍不会动摇.不过,公开市场操作显然是资金面临的一把利剑,如果央票重启,将带来一定的压力.
据路透计算,下周公开市场到期量为290亿元人民币.
业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下,央票重启发行必要性正逐渐增强.[CN/MMTCN]
对于14天资金利率小涨,上述华北交易员指出,其成交量很小,利率不具有代表性.资金仍保持宽松.
国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.[ID:nSB2024023]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3228 2.3262 -0.34 3,708.27
七天CN7DRP=CFXS 2.9837 2.9437 +4.00 491.77
14天CN14DRP=CFXS 3.7401 3.5985 +14.16 28.72
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3262 2.3270 -0.08 1,454.40
七天CHICNY7D=CFXS 2.9837 2.9519 +3.18 106.09
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。