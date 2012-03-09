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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 10:52 BJT

《外汇动态》美非农就业数据公布前投资者态度谨慎,限制美元/披索下行

0238GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP下跌,交易员指因该货币对周四跌破42.60的支撑后出现跟进卖盘,但在今日稍晚美国非农就业报告出炉前,投资人仍持谨慎态度,这限制美元/披索下行.

美元/披索跌0.3%至42.44.

"我比较倾向认为会于持于当前水准...而升穿42.50则是抛售良机,"驻马尼拉一欧系银行交易员表示.

该交易员称,42.60为次要阻力,42.70为重要阻力位.(完)

--编译 李爽; 审校 郑茵

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