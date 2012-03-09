土耳其、突尼斯反对非阿拉伯力量干预叙利亚

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路透突尼斯3月8日电（记者 Lin Noueihed）---土耳其总统居尔（Abdullah Gul）周四称，该国反对该地区以外的力量干预叙利亚事务，但警告对人民使用暴力的政府无法生存。

居尔在访问突尼斯时作出上述评论，突尼斯亦呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但是反对外国军事干预来结束叙利亚危机。

居尔和突尼斯总统马祖吉（Moncef al-Marzouki）在联合新闻发布会上共同敦促叙利亚结束暴力活动。

“土耳其反对任何该地区以外势力进行干预。这种干预可能有利用的意味，”居尔说道，但没有详述。

他说道，任何使用暴力和独裁的政府很难继续下去，使用军队镇压人民的决定使问题转化为国际性的。

马祖吉称，突尼斯愿意向叙利亚派出军队，作为阿拉伯维和行动的一部分。上个月首次“叙利亚之友”会议在突尼斯举行，会议探讨了阿拉伯维和行动，但反对军事干预。

“目前我们需要继续进行政治努力，特别是与我们的俄罗斯和中国伙伴，因为他们能够在劝说叙利亚政府上发挥作用，”马祖吉说道。（完）