土耳其、突尼斯反对非阿拉伯力量干预叙利亚

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透突尼斯3月8日电（记者 Lin Noueihed）---土耳其总统居尔（Abdullah Gul）周四称，该国反对该地区以外的力量干预叙利亚事务，但警告对人民使用暴力的政府无法生存。
居尔在访问突尼斯时作出上述评论，突尼斯亦呼吁叙利亚总统阿萨德下台，但是反对外国军事干预来结束叙利亚危机。
居尔和突尼斯总统马祖吉（Moncef al-Marzouki）在联合新闻发布会上共同敦促叙利亚结束暴力活动。
“土耳其反对任何该地区以外势力进行干预。这种干预可能有利用的意味，”居尔说道，但没有详述。
他说道，任何使用暴力和独裁的政府很难继续下去，使用军队镇压人民的决定使问题转化为国际性的。
马祖吉称，突尼斯愿意向叙利亚派出军队，作为阿拉伯维和行动的一部分。上个月首次“叙利亚之友”会议在突尼斯举行，会议探讨了阿拉伯维和行动，但反对军事干预。
“目前我们需要继续进行政治努力，特别是与我们的俄罗斯和中国伙伴，因为他们能够在劝说叙利亚政府上发挥作用，”马祖吉说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。